Didier HALLÉPÉE

CEO de Smile&Pay, société consacrée à l'acceptation de la Carte Bancaire sur un smartphone



Expert auprès de l'APTES, pôle de compétitivité consacré aux transactions électroniques sécurisées

Vice-Présdent d’EESTEL (association des Experts Européens en Systèmes de Transactions ELectroniques)

Auteur de la méthode de conduite de projets CMPI (l’axiologie en action)

Auteur de la méthode de conduite de la sécurité CMSI (la cindynique en action)

publications :

- l'univers de la monétique (2009)

- le Sepa (2009)

- la sécurité NFC (2011)

- la sécurité des systèmes embarqués (2011)

- par carte ? oui, merci (2012)

- le chat mau égyptien (2009)

- citations et proverbes chats et chiens (2009)

- qualité et sécurité informatique : les méthodes CMPI et CMSI (2009)

- Mot à mau, les pensées du chat mau (2010)

- Pensées royales canines, les pensées du King Charles (2010)

toutes ces oeuvres sont présentées sur mon forum http://forum.fondcombe.com

et sur mon site http://livres.fondcombe.com



Mes compétences :

Monétique

Gestion de projet

Audit informatique

Sécurité informatique

Génétique féline

Stratégie militaire