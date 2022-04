Je suis un ancien technicien en électronique de l’armée de l’air française (BTS F2 de 1989) que j’ai quitté en 1998.Depuis j’ai vécu en alternance en Afrique de l’est et en France ou j’ai exercé 2 métiers bien différents : chef d’expédition en Afrique et " technicien en électronique électricien, conducteur en messagerie, manutention de bateaux" en France. Actuellement la situation en Afrique de l’est ne me permet plus d’alterner et, donc je désire trouver un emploi stable pour toute l’année .Je pratique couramment l’anglais car je le pratiquais en Afrique de l’est et j’ai également étudié l’espagnol durant mon cursus scolaire. Je suis disponible tout de suite. Cordialement, monsieur Didier Halley.