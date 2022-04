Didier HAMON

Spécialiste de la Prestation de Service à l'Industrie et des Utilités, notamment l'air comprimé , j'en maîtrise tous les aspects: commercial, technique et financier.

Mes missions auprès des plus grands comptes de l'industrie :

- Commerce : ciblage, prospection, négociation, commandes pour des contrats de vente ou de mise à disposition Full Service pour des montants de 10k€ à + d'1M€, définition des offres et des engagements contractuels

- Technique :

définition du besoin ( Expertises, audits, mesures, rapports ), conception et implantation des solutions (du schéma à la conduite de travaux ), suivi d'exploitation (suivi et pilotage des performances énergétiques, axes de progrès, aspects règlementaires)

- Financier

Calcul des coûts globaux d'exploitation en externalisation (Energie, amortissements, maintenance, risques techniques et financiers) sur des durées > 10 ans, chiffrage et maîtrise des coûts de mise en œuvre.



Mes compétences :

Externalisation

Gestion de projet

Réseaux d'air comprimé

Contrat de maintenance

Vente

Traitement d'air

Suivi de chantiers

Suivi clientèle

air comprimé

Etude technique