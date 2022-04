Didier HANRIOT

Diplomé d'un Master en Microbiologie et d'un doctorat en Ingénierie Cellulaire et Tissulaire, je passe plusieurs années dans le monde de la recherche publique. En 2005, je franchis un nouveau cap en intégrant l'industrie du diagnostic médical. Ingénieur d'application puis ingénieur d'affaires chez Olympus France, j'évolue rapidement dans mon travail. En 2009, Beckman Coulter m'offre l'opportunité de prendre la fonction de Chef de Projets Automation. Agé aujourd'hui de 34 ans, marié et père de 2 enfants, je m'épanouis chaque jour dans la gestion des projets complexes qui me sont confiés. Aimant travaillé en équipe, j'accompagne mes collaborateurs et clients dans le développement de solutions organisationnelles et techniques adaptées aux laboratoires d'analyses de demain.



Mes compétences :

Convaincre et satisfaire une clientèle exigea

Présentation powerpoint

Gestion de projets

Veille concurrentielle

Présentation d'offres devant un public

Rédaction de cahier des charges

Plans et vues 3 D réalistes

Plannings GANT

AUTOCAD 2010

Audit opérationnel et organisationnel