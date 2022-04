Didier HEDON

J'ai commencé ma carrière professionnelle dans la logistique de distribution chez le groupe Nutrixo pendant 10 ans , tout d'abord sans la logistique de distribution puis dans l'exploitation transports, Une opportunité c'est alors présenté chez le groupe Stef , j'ai pu acquérir et développer durant ces 4 années mes connaissances en transport et commerce à l'échelon nationale et européen.

j'ai intégré en décembre 2014 le groupe SUEZ afin de donner un nouvel élan à ma carrière et découvrir une nouvelle facette du monde du transport.

Organisé et rigoureux , j'ai su profiter de chaque expérience professionnelle pour n'en garder que le meilleur



Mes compétences :

Adaptabilité

Esprit d'équipe

Organisation

Autonomie professionnelle