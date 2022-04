Didier HENRY

A partir d'octobre 2012, sous l'égide d'ALCYANE, je travaille pour BPSS, filiale de BNPPARIBAS..



De septembre 2006 à mars 2012, sous l'égide de Finintec, j'ai travaillé pour CAI-CHEUVREUX, société de courtage en bourse, au sein du service "Centre de Solution Infocentre/Finance". J'ai eu en charge plusieurs outils de reporting (basés sur une architecture Sybase / Business Objects) pour lesquels ma responsabilité allait de l'alimentation en base de données jusqu’à la restitution.



De juillet 2006 à septembre 2006, sous l'égide de Management Informatique, j'ai travaillé pour GFK, au sein du service Support Client. J'ai eu en charge le portage sous Business Objects d'un rapport Excel.



D'avril 2001 à septembre 2005, sous l'égide d'IMC-Synergy, j'ai travaillé pour Bouygues Télécom, au sein du pôle décisionnel de la cellule Maîtrise d'OuvrAge Déléguée (MOAD) du Service Client Distributeur (SCD) de la direction commerciale grand public. J’ai eu en charge plusieurs outils de reportings basés sur des architectures MS ACCESS / Excel et Oracle / Business Objects. et j'ai participé à un grand projet (DMD) pour lequel j'ai fait de nombreuses tâches allant de l'analyse à la restitution, en passant par de l'alimentation (base de test Oracle), du recettage et de la modélisation (univers BO et cubes BO).



De novembre 1997 à septembre 2000, sous l'égide d'IMC-Synergy, j'ai travaillé pour Muller-Martini sur les sites de son client le groupe de presse Midi-Libre (titres Midi-Libre & L'Indépendant). J'ai eu en charge le support informatique opérationnel des salles d'emballage et d'expédition des journaux.



Mes compétences :

Business

Business Objects

Microsoft Serveur

Microsoft SQL

Microsoft Sql serveur

Ms Access

MS Excel

Oracle

Oracle SQL

Shell

Sybase

Transact SQL

VBA