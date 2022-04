Didier HERVIEUX

Titulaire d'une Maîtrise master1 Master 2 droit privé, civil, pénal carrières judiçiaires, sciences criminelles. Apres 20 ans de carrière judiçiaire, sociale et gestionnaire, ainsi qu'enseignant du personnel sous mes ordres en Gendarmerie, arme qui m'a permis de visiter une bonne partie de notre planète. Particulièrement l'Afrique où j'ai aimé travaillé et découvrir ce merveilleux continent, je parle de l'Afrique Noire.

j'avais des états de service assez remarquables et j'aimais profondément cette, qui me l'a peu rendu. en 1997 victime d'un accident, je suis resté paraplégique, j'ai donc, sans concession été plaçé en retraite. Depuis je travaille bénévolement, j'ai notamment été délégué de la mutuelle Gendarmerie pendant 6 ant. j'aimerai eventuellement proposer ma candidature à l'HALDES. tout ce qui touche au respect de la personne m'est particulièrement important.les institutions se moquant ouvertement de leurs adhérents.Personnellement le conseil général me demande de rembourser la prestation de compensation du handicap que je n'ai pas touchée. ce serait risible si ce n'était pas si pathétique, je pense au personne qui sans être renseignée rembourse des sommes astronomique.

voilà vous copnnaissez mes deux handicap, l'age 49 ans et la paraplégie. Par contre j'ai un contact extrêmement façile, je parle trop mais il en ressort toujours quelque-chose....Peu de chose m'angoisse ou me font peur, même si de nombreuse personne ont promis ma mort, certains ont essayés, je n'en dirai pas plus sur le sujet, mes hobbies, la pêche, le bricolage, les promenades diffiçile en forêt, mes défaut, l'adrélanine de la vitesse, j'ai été pîlote moto professionnel, j'adore prendre quelque jets dans la tête... mon dernier rêve, posséder un vieille porsche 911.... ce que je viens chercher içi c'est l'aide d'un conseil juridique établi, qui puisse me renseigner sur les démarche à faire et discuter un peu du mêtier...



Mes compétences :

Droit

Droit pénal

Relationnel