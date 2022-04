Didier HOSPICE

Natif de Bordeaux, et fier de l’être au moment où la ville retrouve ses vraies couleurs, et où le vin revient dans son cœur (je suis passionné d'œnologie), avec de beaux projets pour les bordelais. J’ai voyagé professionnellement dans la France entière, du sud au nord et de l’ouest à l’est, en passant par Paris.

J’ai gardé de ces voyages en métropole, une belle photo en mémoire de la France, si mal connue de ses habitants.

Pourtant, pour avoir connu les Antilles et leurs habitants, je garde un souvenir permanent de ces iles perdues au milieu de la mer (mon autre passion).

Je suis plutôt du sud, je privilégie de manière plus poche l’Espagne, et cela régulièrement. Je suis un fils de l’atlantique, quelle qu’en soit la saison.

Je privilégie le contact avec chacun, et surtout l’écoute. Il important pour moi, de contribuer à réaliser les objectifs de ceux qui viennent vers moi.

J'aime le lire, assister à des pièces de théâtre, et à certains films, de longs face à face avec la mer, été comme hiver, les randonnées en montagne, humer les odeurs de nos belles campagnes et marcher dans les sillons de nos vignobles.

En résumé, je suis très épicurien !

J'aime chaque instant à partager avec les autres, l’humour qui est nécessaire, et aborder les sujets divers contradictoires, ou non

Ce qui est pour moi important ce sont les autres, car j’en apprends beaucoup d’eux, le respect des différences, et leur regard !

Il est souvent regrettable de ne pas avoir vu ou écouté nos semblables les plus proches !



Mes compétences :

Adaptabilité

Ecoute

Gestion des conflits