Didier HOUAL

Mobility tech Green est une société d'ingénierie et de services basée à Rennes qui commercialise et développe une solution technologique globale pour véhicules en autopartage et libre-service sous la marque e-Colibri (SaaS).Array



MTG s'inscrit à la suite et en complément du lancement en 2007 de City Roul', société d'autopartage sur Rennes et en Bretagne -Array



City Roul est un concept de location très courte durée innovant dans nos ville qui permet de disposer d'une voiture pour 1 heure ou plus en libre-service 24h/24. - Le Velib pour les voitures en quelque sorte ;-)



En parallèle, passionné de sport et raid aventure mais aussi de technologie, j ai créer avec deux autres amis, L'Odyssée Celtique, première aventure sportive et multimédia en Europe > >Array. Le succès de cette aventure et les applications technologiques développées nous ont amené début 2008 a créer l'agence e-Event Odyssey spécialisée dans la création de services et contenus multimédia. La Sncf, La Poste, ASO pour l étape du Tour de France ont déjà fait appel à nos services.



