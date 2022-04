Didier HUGNY

Depuis 2001, je travaille comme directeur, responsable de production ou chef de projet de développements Web, essentiellement en PHP orienté objet sur des projets de toutes dimensions (modélisation UML et Merise)



En 1994, sur la vague du multimédia, création d'une des première société multimédia en région, puis, dès 1995 orientation sur le développement de sites web (SNCM, Swissair, Crossair, Sabena, Mutuelle du midi, Fnac voyages, ...)





Une première vie dans la photographie et l'audiovisuel :

Créateur d'un studio photo travaillant pour les agences de communications de la région marseillaise, puis créateur d'un laboratoire professionnel NB (ORPHEE), puis directeur de production d'un des plus important laboratoire photographique professionnel en PACA (Arlequin - Picto Marseille)



Mes compétences :

Management d'équipe

Management de projet

Architecture logicielle

Javascript

Modélisation

Symfony 2

SQL

Xhtml

Informatique

XML

Web

UML

JEE

HTML 5

PHP 5

Elasticsearch

PHP 7