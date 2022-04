CAP ET BEP electrotechnicien

entretien des clim

electricité industrielle et tertiaire

plomberie multicouche, per, cuivre a sertir

soudure a l'arc, acétylène

entretien des espaces verts

irrigation arrosages intégrés

entretien des appareils pour cuisine industrielle( chauds et froids)

pose de caméra vidéo surveillance

alarme incendie et intrusion

portail automatique

entretien des piscines ( elec, robot, tuyauterie)

installation et cablage prises informatique rj45