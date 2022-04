Didier HUGUES

Ce qui ressort de mes premiers pas dans la vie active à ce jour:



• Maîtrise de l'accélération du développement commercial d’une entreprise tout en maîtrisant celui-ci.

• Maîtrise de la vente avec une culture de l’atteinte des objectifs…

• Maîtrise des techniques de la diffusion en temps réel de l’information.

• Création de plusieurs Entreprises, developpement et pour certaines,revente…



Ce mélange de volonté et d’opportunités m’a permis d’entrer dans de Grandes Entreprises. Aujourd’hui mon travail consiste toujours à exercer une activité, liée aux métiers de la vente mais à 80% pour les Particuliers et 20% vers les TPE/TPI.



J’ai également acquis certaines compétences dans la communication grâce à la presse autour du monde de l’Art et de ses acteurs.



Ce qui ressort de moi via les autres:



Sens du service, flexible, dynamique, loyal, pugnace et polyvalent.



Mes compétences :

Commercial

Développement commercial

dynamique

Encadrement

Personne de Confiance

PME

PMI

Vente