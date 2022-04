Didier HURTEBISE

Responsable maintenance et sécurité dans le secteur de la logistique . Je suis en charge de la gestion des infrastructures sur une surface de 60 000 m2.

En poste comme cadre dans le domaine de la maintenance des entrepôts logistique depuis plus de 11 ans, je pilote une équipe de maintenance et d'entretien pour le site qui opère dans tous les domaines techniques du bâtiment.

Mes fonctions principales sont :

- La gestion et suivi des constructions (agrandissement du site logistique de 20 000m2)

- La responsabilité des achats pour la maintenance.

- La responsabilité du parc de manutention

- La responsabilité des contrats de maintenance

- La responsabilité des projets techniques pour l'entreprise

- La responsabilité des aménagements du site logistique...



Mes compétences :

Gestion des contrats

Maintenance

Manutention

Responsable maintenance

Responsable Sécurité

Sécurité