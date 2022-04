Didier HUYNEN

15 ans d’engagement professionnel dans une perspective constante:



La communication dans sa globalité.



LA PERTINENCE DE LA COMMUNICATION PAR LA PHOTOGRAPHIE:



* photogaphie industrielle

* prise de vues aériennes

* reportage

* retouche et correction chromatique

* conseil en matériel photographique







LE WEB DANS SA DIVERSITE:



* Consultance web

* Référencement naturel

* Référencement professionnel

* Ergonomie de site

* Statistiques web

* Audit de site

* Achat de nom de domaine

* Web design

* Création de site internet

* Refonte de site





L'EXPRESSION PAR L'INFOGRAPHIE:



* création de rapports, leaflets, fardes ...



Mes compétences :

Photographie

Photoshop

Illustrator

In design

Web marketing

WebDesign

Wordpress

Référencement naturel et payant

Retouche photographique

Joomla

Traitement de l'image