Didier ILLARY

Bonjour,



Ingénieur ESTP avec une expérience confirmée dans le domaine de la Maîtrise d'Ouvrage (privé, public...)



Jai pu :

- piloter des projets très variés par leurs dimensions, leurs contraintes, leurs caractéristiques et leurs fonctions

- tenir des rôles complémentaires

- gérer du patrimoine immobilier et ainsi me familiariser aux problématiques d'entretien et de coût global

- manager des équipes de plus en plus importantes tout en remobilisant certains collaborateurs qui étaient en situation d'échec lors de ma prise de poste.



Jai pu ainsi apprécier toute la variété et la richesse du domaine de la Maîtrise d'Ouvrage.



Aujourd'hui je suis à l'écoute d'opportunités me permettant de faire profiter de ma polyvalence dans la Maîtrise d'Ouvrage et de ma connaissance de secteurs très différents.



Mes compétences :

Logement social

Immobilier

Ingénieur

Maîtrise d'ouvrage

Construction

Logements privés

Maitrise d'ouvrage déléguée

Assistance à maîtrise d'ouvrage