Didier Jacques N'GUESSAN

Actuellement comptable au sein d'un cabinet comptable et fiscal, j'assure, l'ensemble des opérations comptables jusqu'au bilan, le recouvrement des créances, ainsi que la paie. J'établis également l'ensemble des déclarations fiscales et sociales des différentes sociétés en ma charge et je maîtrise divers outils informatiques, tels que Excel, Word, Saari (compta et paie). Le secteur dans lequel j’évolue est particulièrement dynamique et me permet de développer en plus de mon sens de responsabilité, un sens du relationnel, de disponibilité, d’adaptabilité, et un goût prononcé pour le travail bien fait, qui sont désormais mes atouts supplémentaires dont j’aimerais vous en faire bénéficier. Je suis prêt à étudier toutes propositions qui vont me permettre d’une part de montrer mes compétences et d’autre part d’épanouir d’autres aptitudes.



Dans l'hypothèse où ma candidature serait susceptible de répondre au besoin du poste, je me tiens à votre entière disposition pour tous renseignements complémentaires au curriculum vitae ci-joint et pour un entrevu que vous jugerais nécessaire.





Je vous prie d'agréer, Monsieur le Directeur, l'expression de mes



Sentiments respectueux.





Mes compétences :

Tenue de la comptabilité générale

 Maitrise les Rapprochements bancaires

 Déclarations fiscales et sociales

 Gestion du personnel et des salaires

 Préparation du bilan

 Déplacements en clientèles

 Bonne connaissance de l’outil informatique et bu

 Tenue et contrôle des comptes en conformité avec