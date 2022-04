Didier Jacques VIGOUROUX

- Professionnel du Management des Operations Industrielles, avec 25 ans d’expérience et d’expertise du Développement, de la Croissance et de l'Amelioration Continue des Performances dans plusieurs groups industriels de classe mondiale dans 3 regions-clefs du monde (Europe/USA/Golfe Arabo-Persique).

- Pilote du Changement, de la phase initiale de Prospection à celle de l’Industrialisation des produits, en passant par l’Optimisation des Processus par application des Outils et Méthodes de Qualité Totale

- Homme de vision, capable d’anticiper les Cycles du marché et les relais de Croissance

- Fort d’un tempérament d’Entrepreneur et orienté Croissance et Résultats pour des projets à Enjeux stratégiques

- Animateur (hiérarchique ou en mode projet) d’Equipes transversales pluridisciplinaires, souvent internationales et multiculturelles,



Je souhaite maintenant mettre mon experience managériale de plus de 25 ans acquise dans plusieurs grands groupes internationaux, mon Leadership et ma totale Mobilité géographique au service:



- d’une PMI /ETI ou Filiale Industrielle francaise en qualité de Directeur Général, Industriel & Stratégique

OU

- d’un Groupe International souhaitant se différencier par sa création de Valeur Ajoutée Technologique en pilotant ses Operations Industrielles et sa Stratégie Industrielle globale.





Mes compétences :

Business development

USA

Lean manufacturing

Leadership par l'Exemple

Developpement Strategique

Gestion grands comptes et centre de profits

Direction Operationnelle

Direction générale d'unités opérationnelles