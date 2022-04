Didier Jalouzot

European Green Compound

Dans un monde où l’énergie est stratégique, la mutation de nos comportements est nécessaire.

Les pays Européens doivent faire face à des mutations d’ordre économique.

L’urgence est de rechercher des solutions alternatives aux énergies fossiles en optimisant au maximum les capacités des ressources naturelles renouvelables.

C’est dans cet esprit que s’inscrit le projet industriel d’EUROPEAN GREEN COMPOUND.

Créer des agromatériaux à partir de matières végétales non alimentaires en s’intégrant dans la chaîne de valeur de l’exploitation agricole et forestière.

S’inscrire dans le temps en démontrant son savoir faire en poussant au plus loin sa propre expertise.

Son engagement, sa flexibilité et sa responsabilité sont les meilleurs indicateurs que la société s’engage à fournir.



Nous sommes créateur de compound végétal bio sourcé destiné aux métiers de l’injection et de l’extrusion :

En intégrant les besoins propres aux spécificités des différents segments de marché.

En apportant des solutions ECO et BIO matériaux.

En accompagnant le client jusqu’à l’industrialisation de son produit.

En capitalisant les échanges de savoir-faire.



Nos ECO matériaux conçus à partir d’une matrice polymère d’origine fossile.

Nos BIO matériaux conçus à partir d’une matrice polymère 100% végétale biodégradable.

Le compound EGC à durée de vie courte d’origine végétale renouvelable.

Le compound EGC à durée de vie longue d’origine végétale renouvelable et non alimentaire.



Le plastique NATURELLEMENT ......

On n'hérite pas de la terre de nos ancêtre, on l'emprunte à nos enfants !





