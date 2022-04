Didier JAM

Aprés avoir travaillé quatre années dans le domaine paramédical (applicateur en prothèses et orthèses spécialisé dans le traitement des scolioses)et assumé les fonctions de président de syndicat professionnel (SAFAPO : syndicat autonome français des applicateurs en prothèses et orthèses), j'ai intégré l'école des officiers de la gendarmerie nationale (concours ouvert aux officiers de réserve) en 1987.

Aprés 3 années de scolarité comme officier élève, j'ai été affecté en 1990 comme commandant de peloton à l'escadron de gendarmerie 21/4 de gendarmerie mobile de JOUE LES TOURS (37) au sein duquel j'ai effectué un déplacement de plusieurs mois en Nouvelle Calédonie et exercé les fonctions de chef de convoi de transport sensible nucléaire.

En 1993, j'ai ensuite commandé la compagnie de gendarmerie départementale de NYONS (26). En 1995, j'ai rejoint la direction générale de la gendarmeie nationale à PARIS au sein de laquelle j'ai été nommé chef de la section ordre public-défense-renseignements de la sous-direction des télécommunications et de l'informatique. A l'issue de cette expérience au sein de l'adminstration centrale, j'ai été affecté outre-mer en 2000 à la tête de la compagnie de gendarmerie départementale de POINTE A PITRE en Guadeloupe. En 2002, à la fin de mon séjour outre-mer, j'ai été muté à l'Institut de recherche criminelle de la gendarmerie nationale (IRCGN) à ROSNY SOUS BOIS au sein duquel j'ai commandé la division criminalistique Identification humaine (pôle biologie, départements empreintes digitales, anthropologie-odontologie-thanatologie et entomologie légale). J'y assurais également les fonctions de chef de l'unité gendarmerie d'identification des victimes de catatrophe (UGIVC) et suis parti 7 fois sur les crash aériens de CHARME EL CHEIK (Egypte), MARACAIBO (Venezuela), EL GORAH (Egypte) ; PHUKET et KAO LAK sur les victimes du tsunami en Thaïlande ; sur le carambolage de COULOMBIERS (86) sur l'autoroute A 10 et sur 2 accidents de car : DARDILLY(69) et VIZILLE (38).

Au mois d'août 2008, j'ai pris le commandement de la section de recherches d'ORLEANS au sein de laquelle j'ai dirigé 50 enquêteurs chargés de dossiers de criminalité organisée (trafics internationaux de stupéfiants, vols en bade organisée, ...). Le 1er août 2012, j'ai rejoins l'IRCGN où je dirige le plateau d'investigations analyses génétiques et médecine légale du pôle judiciaire de la gendarmerie. Depuis le 1er août 2015, je suis directeur adjoint de l'IRCGN. Au cours de toutes ces affectations, j'ai, outre les missions purement opérationnelles, effectué des missions de formation, de communication et de recrutement en milieu militaire (Ecoles d'officiers et de sous-officiers) et civil (Universités françaises et étrangères, Fonctionnaires de ministères français et étrangers, Ecole vétérinaire Maisons-Alfort, Croix rouge Genève, Associations, Presse écrite et audiovisuelle, ...) en France et à l'étranger. J'ai également participé à plusieurs commissions et groupes de travail interministériels (Intérieur, Défense, Justice, Affaires étrangères, ...).

En retraite depuis le 1er août 2018.



Mes compétences :

Diplômé de l'enseignement militaire supérieur

Médaille commémorative française (agrafe Asie du S

Médaille d'or de la Défense Nationale (agrafe Gend

Médaille de bronze pour acte de courage et dévo

Médaille d'honneur des Affaires Etrangères

Chevalier dans l'Ordre de la Légion d'Honneur

Formation Milieu militaire et civil

Sécurité Officier de police judiciaire

Officier dans l'Ordre National du Mérite