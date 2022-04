Didier JAN

Expérimenté dans la gestion comptable, administrative et financière, j’ai fait la démonstration de ma détermination à évoluer dans mon métier au service de l’entreprise par l’acquisition constante de compétences nouvelles et de responsabilités.



C’est ainsi que d’un départ modeste, j’ai renforcé ma crédibilité par une réussite aux diplômes et simultanément gravi l’échelle des compétences jusqu’à des fonctions de responsable comptable et adjoint de direction financière et administrative.



Ma participation à des missions de contrôle de gestion a, par ailleurs, contribué à une vision plus globale de l’entreprise, à la fois comptable mais aussi économique et financière.



Ma carrière professionnelle a évolué dans de nombreux domaines d’activité, très différents : cabinets comptables, agro-alimentaire, automobile, industrie de la chimie, industrie de l’équipement…



Cette implication dans des secteurs diversifiés a imposé la maitrise d’outils informatiques, de méthodes de travail, de process d’organisation et d’impératifs de production spécifiques à chaque culture d’entreprise et a supposé de facto, une capacité d’adaptation et de réactivité dont je peux me prévaloir.



L’expérience qui s’est accompagnée d’une démarche constante d’évolution et d’actualisation des compétences et des connaissances mais aussi d ‘une responsabilisation au sein de l’entreprise, reste un atout majeur pour des chefs d’entreprise.



Cette conviction profonde qui m’anime porte mon ambition à vouloir intégrer un groupe, une société, afin de proposer mes atouts professionnels, ma motivation et ma disponibilité au service de de l’entreprise et de sa réussite.





Mes compétences :

SAGE

Paye

AS400

Liasses fiscales

Fiscalité

Reporting

Etafi

Comptabilité

EXCEL

SAP R/3