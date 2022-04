Didier JANSSOONE

Ingénieur CNAM - Cadre SNCF, enseignant en circulation ferroviaire et en sécurité de l'exploitation au Campus-Réseau de Nanterre - Auteur d'ouvrages spécialisés chez DUNOD (Manuel d'exploitation ferroviaire) et LE GENIE EDITEUR (Le Transport Ferroviaire).



Expert en histoire du réseau ferroviaire - Auteur d'ouvrages spécialisés chez FIRST (Histoire des chemins de fer pour les nuls), aux éditions CPE (La grande histoire du train), chez ETAI (Les métiers du rail) ainsi qu'aux éditions la Vie du Rail (Les aiguilleurs et l'Exploitation Ferroviaire).



Spécialiste de la VAE Ferroviaire - Auteur d'ouvrages spécialisés chez ELLIPSES (Je réussis ma VAE) et FYP (Guide de la VAE pour les techniciens et les cadres).



Spécialiste en innovation participative - Auteur d'ouvrages spécialisés chez DUNOD (Vendez vos idées à votre entreprise) et chez ELLIPSES (Management de l'Innovation).



Administrateur MGC (Mutuelle Générale des Cheminots) - Vice-Président chargé de la communication.



Mes compétences :

Ferroviaire

Innovation Participative

Édition