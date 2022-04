Didier JEANNE

CONSULTANT EN

ASSISTANCE A MAITRISE D'OUVRAGE

SYSTEME D'INFORMATIONS



REFERENCES SIGNIFICATIVES



AEROGARE POLE CARAÏBES : CHEF DE SERVICE INFORMATIQUE,

 rédaction, suivi, dépouillement d’appels d’offres (Marchés Publics)

 Conception, mise en place et gestion de l’infrastructure informatique de l’aérogare.

 Encadrement de l’équipe, maintenance et exploitation informatique du site



GROUPE JC DECAUX (MOBILIER URBAIN) :

 Conception, mise en place et déploiement de bornes Internet sur le réseau RATP

 Pilotage de projets stratégiques : écrans PLASMA dans les aéroports, Télémaintenance du Mobilier, Système d’Informations Géographique.



SODINFO INFORMATIQUE ((GROUPE LORET )

 Directeur du projet SAP du groupe

 Responsable Pole Projets

FORMATION



2004-2005 : Prospective et Stratégie des Organisations (CNAM Paris)

2002-2003 : DESS de Contrôle de Gestion et Audit PARIS I (IAE)

1993 : DESS de Conception des Systèmes d'Informations PARIS I (IAE)

1987 : DU de Spécialisation en Bases de Données et Intelligence Artificielle PARIS XIII

1986 : DUT INFORMATIQUE PARIS XIII



Mes compétences :

Conception

Gestion de projet

Systèmes d'Information