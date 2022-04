Didier JEANNELLE

Directeur en Business Development avec une solide expérience dans le domaine des technologies de pointe, pratique confirmée du management multi culturel et de la mise en place de filiales.



Ma principale motivation : faire face à de nouveaux défis dans un contexte international dans une Direction Générale ou Direction Commerciale et Marketing, idéalement dans l'environnement, l'énergie, la High Tech, les équipements et composants électriques, l’aéronautique, au sein d’une PME ou d’une filiale d’un grand groupe.



• Double formation Technique (électronique) et Commerciale (ESC)

• Anglais : Bonne maîtrise de l'anglais acquise en tant que résident en Angleterre, et expatriation en Chine

• Allemand : Bonne connaissance, 6 ans dans groupe Suisse Alémanique et depuis 18 mois en Allemagne.



Connaissance des industries et des marchés suivants :

Impression thermique, automatisation, mesure et instrumentation, microélectronique, aéronautique, électronique, mécanique, pompes à vide, marché des semi-conducteurs et autres marchés du vide, marchés industriels, énergie photovoltaïque, énergie, cleantechs, "Deutschland", Chine & Taiwan.



Mes compétences clés :

- Elaboration et mise en place de stratégies de développement

- Vente directe et via la Distribution

- Capacité d’adaptation à différents environnements : produits, services, secteurs, pays

- Gestion d’un centre de profit, ventes et service maintenance

- Management équipes pluridisciplinaires, recrutement

- Mise en œuvre d’un service après-vente

- Marketing industriel, B2B, gestion du produit, processus développement nouveaux produits

- Fonctionnement en mode Start-up / entrée sur le marché



Mes compétences :

Business development

Partenariats stratégiques

Management de projet

Management

Microélectronique

Startups

Achats internationaux

Instrumentation

Distribution spécialisée

Energie solaire

Energies renouvelables

Négociation contrats

Cross cultural management

Management des ventes

Team building

Semiconducteurs

Culture Asiatique

Capteurs