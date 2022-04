Didier JOUENNE

La question du moment pour les DSI :

Avoir ses moyens de production en interne ou les heberger dans le CLOUD ?



Je commercialise des serveurs et du stockage .

Après plusieurs années passées chez IBM puis chez Ares en tant qu'intégrateur informatique, j'ai acquis une culture générale dans le monde de l'infrastructure technique multi OS ( OS/400, UNIX, Linux, Windows).



Une constatation s'impose : la préoccupation majeure des directions informatiques est la continuité de service du système d'information.



Celle-ci nécessite une meilleure interdépendance entre le monde IT et non IT. Un simple arrêt de climatisation peut mettre à mal le meilleur des serveurs....

La densification des serveurs, la dissipation calorifique, les besoins en énergie entrainent une adaptation des centres informatiques.

La consommation électrique devient préoccupante et il est temps de réagir.



J'ai créé TEGRALIS , fin 2006, pour accompagner les entreprises dans cette démarche.



