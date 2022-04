Didier KACEM-CHAOUCHE

COMPETENCES TECHNIQUES



Matériel : Maintenance des PC, Routeurs Cisco (2621,2821), Switch Cisco (2950)



Téléphonie : PABX Alcatel (OXO, 4200, OXE). Postes Alcatel Série 8 et 9. Modem analogique, ADSL, adaptateur RNIS. Testeur de ligne Analogique, RNIS, boite vocale, VoIP/ToIP, SIP, H323 CTI avec Pimphony, table ADL, DECT, multisite….



Annuaire : Gestion des clients sur Active Directory



Protocoles Réseaux : ISDN, RS232, Ethernet, PPP,IP,TCP,UDP,802.1q (dot1q), RIPV2, H323, SIP,



Serveurs : DHCP, FTP, DNS, RAS



Logiciels de prise en main à distance : Terminal Server, Hyperterminal



Réseaux : Configuration de routeurs et switchs Cisco Ethernet, TCP/IP, Routage statique, dynamique, Acces list, VLAN, Trunk, RNIS, ADSL, Lien série



Systèmes d’exploitation : Windows 2000 Pro/ XP 2003 Serveur, Alcatel (OMC, LOLA, Pimphony)



Microsoft Office : Word, Excel









AOUT 2007 _ DEC 2009 ASSISTANT INFORMATIQUE - CRP JP TIMBAUD



- Mise en place des services DHCP, DNS et RAS sous Windows Server 2003,

- Dépannage sur poste informatique,

- Câblage imprimante réseau,

- Assistance aux utilisateurs

- Intégration, Paramétrage et Maintenance de Routeur et Switch CISCO,

- Intégration, Paramétrage et Maintenance d'équipement de télécommunication Alcatel (4200, OXO,OXE) et Cisco (Call Manager 4.1),

- Installation et mise en service d'équipement de convergence (Pimphony),

- Préparation des cours et fiches techniques d’enseignement,

- Conduite de groupe sur des travaux pratiques,

- Accompagnement et soutien individuel avec les stagiaires,

- Assistant auprès des professeurs pendant les interventions en groupe



DEC 2006 _ JUIN 2007 INSTALLATEUR TELECOM - STOP CLAMART 92140



- Câblage et brassage de baie,

- Installation et mise en service d’équipement Télécoms et Réseaux (PABX Alcatel OXO)

JUIL _ SEPT 2006 TECHNICIEN SUPPORT - ETS/ETDE COURTABOEUF

- Hotline de 6 techniciens : Exploitation et gestion des mots de passe sur système télécom

OCT _ NOV 2005 TECHNICIEN INFORMATIQUE - CRP JP TIMBAUD

- Déploiement du logiciel Pimphony (CTI) avec remonté de fiche via Outlook et de postes IP sur PABX Alcatel OXO, formation aux utilisateurs



MAI _ JUIN 2005 TECHNICIEN INFORMATIQUE - INEO COM IDF

- Intégration, Paramétrage et Maintenance d'équipement de Télécommunications Alcatel (4200, OXO)