Didier KASSE

Professionnel du développement des affaires auprès des Grands Comptes français, dans le domaine de l’IT, je suis diplômé de l’ESCAE Amiens.

Mon activité s’est toujours exercée dans le Marketing opérationnel.

Le poste de Directeur de compte est celui qui m’a donné le plus de satisfactions, ayant opéré bon nombre de conquêtes (Crédit Lyonnais, Crédit Agricole, PSA, FT, Arcelor, Caisses d’Epargne…).

Trilingue anglais-allemand-français, je suis en mesure d’améliorer la communication entre mes employeurs et leurs clients.

Je suis habitué aux contact avec les Directions informatiques et Achats, et avec ceux qui doivent aboutir à des partenariats adressant les clients de taille moyenne (intégrateurs et distributeurs)