Didier KLEINHENTZ

Suite à mon retour en France, j'ai exercé la fonction de Manager de vente durant 2 ans pour le groupe Manor. Mon contrat à durée déterminée touchant à sa fin, je suis actuellement à la recherche d'un emploi.



Fort d’une expérience de six ans en tant que chef de rayon,polyvalence, autonomie et rigueur sont les clés du succès c’est ce qui m'a permis d'acquérir le sens des responsabilités et le goût du challenge.



Dotée d'une grande aisance relationnelle, sérieux et dynamique, ma volonté de m'impliquer dans les missions que vous pourriez me confier me permettront d'être un élément productif de votre enseigne.



Mes compétences :

Vente directe

Techniques de vente

Négociation commerciale

Relation fournisseurs

Animation commerciale

Animation des ventes

Conseil

Orientation

Gestion des stocks

Inventaire

Services

Conseil en organisation

Sommellerie

Management

Gestion de la relation client