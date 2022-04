Didier KNIVINEN

Depuis le 2 mai 2017, développement d'un poste au sein de la Socièté CTIO en tant que chef d'Agence Nord et Ile de France.



CTIO ( Constructions Thermiques Industrielles de l'Ouest ) est née du développement des établissements TAMBERI crées en 1959.

Le secteur d'activité s'étend à toutes les réalisations en thermique industrielle, avec également une activité au niveau des cheminées industrielles ( inspection, controle et maintenance) .

- INCINERATION

- CREMATION

- PRODUCTION INDUSTRIELLE

- METALLURGIE-FONDERIE-SIDERURGIE

- CHIMIE-PETROCHIMIE

- CHAUX-CIMENTERIE

- ENERGIE-CHAUFFAGE-PRODUCTION DE VAPEUR

- SECHAGE-DESHYDRATATION



Parce que nous intervenons sur des appareils de production, sur arrets programmés mais aussi en dépannage,nous privilégions :

- La qualité de réalisation

- La sécurité de nos chantiers

- Le respect des délais

Par :

- L'expertise et le conseil

- Les plans d'études et d'exécution sous D.A.O, ainsi que les calculs thermiques

- La préparation et la logistique, un stock PERMANENT de matériaux

- La mise à disposition de personnel qualifié et régulièrement formé

- La coordination et le suivi de nos travaux

- Une politique interne HSSE

- L'utilisation de matériel adapté et vérifié

- L' engagement CTIO dans les démarches OHSAS 18001 et MASE



Mes compétences :

Génie Thermique

Bureau d'Etude

Cheminées Industrielles