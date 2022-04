Didier KOOLENN

Fort de mon expérience depuis plus de 27 ans dans le domaine de l'ingénierie, je cherche à mettre à profit cette expérience au service d'un groupe d'ingénierie et peu importe sa taille, ce qui compte ce sont les ambitions que l'on se donne et la volonté de faire chaque jours le maximum pour progresser et développer notre entreprise, ses projets et son avenir

Je suis disponible et mobile

Je sais faire preuve de réactivité



Mes compétences :

Management

Développement d'activité et d'entreprise

Analyse et définition de la stratégie commerciale