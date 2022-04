Didier KROLEWICZ

Plus de 20 années d’expérience en :



 Etudes et gestion de projets

 Maîtrise d’œuvre et assistance à maîtrise d'ouvrage

 Direction d'agence Espaces verts, aménagements urbains



Dans les domaines :

des espaces verts,

 du terrassement, des VRD, des réseaux, de l’assainissement,

 des aires de jeux, des terrains de sport végétalisés et synthétiques,

 des clôtures, du mobilier urbain, des luminaires,

 des piscines, bassins naturels et réservoirs d’eau,

 de l’arrosage, des gestions centralisées et stations météorologiques,

 des toitures et murs végétalisés, murs antibruit,

 des jardins familiaux en milieux urbains,

des aménagements urbains divers,