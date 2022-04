Didier LABOUR

Passionn é de sciences et technologie.Actuellement etudiant en master mathematiques a l'université paris 6 UPMC.Auteur de poesie publié.Formation ingenieur affaire.Autodidacte excellent niveau en astrophysique.Aime les echanges et contacts humains(ex comedien amateur).Aprecie la mode,la danse,le s jeux pc,le cinema,les concerts,les sorties,voyages.Anglais courant.Formation courte a HEC en finance et management.Membre de Mensa(qi superieur a 132).Ex benvole au WWF.Admis MIT avec une bourse du gvt americain.Esthete epicurien,avenant et agreable.0760859030



Mes compétences :

Programmation