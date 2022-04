Didier LABRADO

PERNAT SMJ (Groupe PERNAT Industrie), société spécialisée dans la mécanique de précision, produit des pièces en grande série essentiellement pour le secteur automobile.



Basé dans la région bordelaise, nous connaissons un bel essor avec la prise d'un nouveau marché : 25 machines ainsi que 17 robots vont rejoindre notre parc existant sur ces 3 prochaines années.



Dans ce contexte d'évolution, nous recherchons activement:



- des régleurs sur CN avec expérience (H/F)

Connaissances Siemens + Fanuc serait un plus .

Salaire en fonction de l'expérience de 30k€ à 45k€





Vous pouvez envoyer CV et lettre de motivation à : floriane.andre@pernatsmj.fr



N'hésitez pas à nous contacter pour de plus amples précisions sur les postes à pourvoir