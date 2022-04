Didier LACOUR

J’ai décidé de rejoindre le réseau Sextant France en 2013, et ce pour différentes raisons. Tout d’abord, il s’agit d’un réseau à taille humaine qui propose des outils performants permettant de travailler efficacement sur Internet.

D’autre part, Sextant France dispose d’une forte dimension internationale (plus de 8 années d’expérience sur ce segment de marché), ce qui représente une vraie valeur ajoutée lors de la prise de mandats auprès des vendeurs, car ils apprécient le fait que leurs biens soient exposés non seulement France mais également auprès d’une clientèle et à l’international. Cet avantage compétitif permet également de recevoir davantage d’acheteurs par rapport à une agence immobilière locale et donc de réaliser davantage de ventes. Finalement, le fait que le réseau ne recrute que des mandataires qualifiés est la garantie pour moi de travailler entre professionnels





Mes compétences :

Immobilier

Automobile

Direction de plusieurs centres de profits

Management commercial et après vente

Marketing

Relations clients

Luxe

Investissement immobilier