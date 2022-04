Bonjour,



Networker indépendant depuis Mars 2011, je développe cette activité en parallèle de mon métier.



Ce que j' apprécie le plus c' est d' aider les gens à bâtir un réseau de partenaires tout en évoluant moi-même au sein de mon activité.

Savoir aimer les autres, les emmener vers le succès personnel, relationnel et financier.

Pour cela, j' ai besoin de rencontrer des personnes motivées, ambitieuses et qui ont des rêves plein la tête.



http://www.benevita.eu/fr/?teamid=7670818759



La réussite et le succès sont au coin de la rue, il suffit de le vouloir et d' y croire.



Soyez assurés de toute mon implication pour parcourir ensemble un très long chemin.



Sachez saisir cette chance.



Didier LAFFORIE











Mes compétences :

Recrutement

Marketing relationnel

Référencement

Management