Didier LAGREZE

C’est en tant qu’heureux retraité de l’Armée de l’Air que je suis arrivé à Tronçais en 2003.

Passionné, par la nature, les animaux, et la photo, j’y ai découvert les grands animaux. Depuis 3 ans je vais également au bord de l’allier, où j’ai trouvé une autre faune tout aussi intéressante. Et, depuis l'année dernière, je m’intéresse aux rives du cher où j’ai entre autre découvert une colonie de guêpiers.

Je passe de nombreuses heures à l’affût à observer et à photographier tous ces animaux.

Le brame à Tronçais est un moment fort. L’hivernage des grues cendrées ne l’est pas moins.

Les cigognes et surtout les guêpiers sont un ravissement pour les yeux de part leurs couleurs et leurs évolutions.

Appréciant de me retrouver dans l’ambiance particulière liée à l’obscurité, et à sa vie spécifique, je m’intéresse également aux castors, aux blaireaux, et depuis l'automne dernier aux loutres

