Didier LAGUERRE

Avec 20 ans d'expérience dans la réception hôtelière, dans des environnements parfois exigeants, j'ai pu développer réactivité, autonomie et un sens aigu du service aux clients. Ayant travaillé en Angleterre pendant un an, je parle couramment anglais.

Je suis discret, sympathique et par dessus tout, j'aime mon métier. Je suis votre homme si vous recherchez un réceptionniste de nuit !



Mes compétences :

Gestion de la relation client

Sens du contact

Gestion administrative

Facturation

Accueil physique et téléphonique

Accueil de groupes