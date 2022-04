Didier LAMACHE-JOURDAN

Je suis convaincu qu'on a beaucoup à apprendre les uns des autres et qu'un travail d'excellente qualité est le fruit de plusieurs talents.

Je suis une personne de terrain, d'observation et d'analyse.

Mes capacités rapides d'adaptation, ma réactivité, mon expérience et mes compétences acquises me permettent avec aisance de toujours relever de nouveaux défis.



En quelques mots, ce qui me définit :

Polyvalent

Rigoureux

Esprit de synthèse

Déterminé : relever des nouveaux challenges et aller jusqu'au bout.





Passionné de communication, jai un éventail de pôles d'intérêts aussi variés que complémentaires.

Toujours en veille, je suis dans mon élément sur les supports informatiques, sites internet et blogs.

Je connais leur potentiel et j'en use d'ailleurs à titre privé.



Jai également un grand intérêt :

Supports papiers

Travail des mots



Je dispose d'un sens de l'écoute aiguisé pour leur donner le meilleur.



En interne comme en externe, je prends plaisir à travailler en équipe, où chacun apporte sa touche et ses compétences dans chacune de ses phases.

De la conception de projets à la livraison, je reste attentif et impliqué.



My SOCIAL MEDIA :



https://twitter.com/didierdlj



https://www.linkedin.com/company/didierdlj



https://www.linkedin.com/in/didierdlj



https://www.facebook.com/pg/didierdlj/posts



https://www.instagram.com/etylan



https://www.pinterest.fr/didierdlj/boards



Mes compétences :

Management

Gestion du stock

Gestion de planning

Stratégie marketing

Stratégie commerciale

Stratégie d'entreprise

Stratégie de communication

Merchandising

Veille informatique

Marketing RH

Webmarketing

Cybermarketing

WebDesign

Digital native

Digital strategy

Digital marketing

Web Internet 3.0

Communication digitale

Médias sociaux

Social Media

Réseaux sociaux

E-reputation