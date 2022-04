Maitrise des outils du prépresse avec 20 années d'expérience :

- Logiciels PAO : suite adobe, Xpress.

- Logiciels packaging : ArtPro.

- Flux automatisés : Nexus, Odystar et Automation Engine (Esko)

- Gestion de profils colorimétrique GMG et Xerox.

- CTP et développeuse.

- Montage films.

- Chablons et clichés souples.



Mes compétences :

Chaîne graphique