Je suis Didier Landmann et je travaille depuis maintenant 7 ans sur Paris.

J'ai intégré dans un premier temps le site WInaretta qui était le premier site de bijoux créateurs sur internet.

En juillet 2012, j'ai intégré la société Shopinvest qui a racheté Winaretta. J'ai travaillé en tant qu'Assistant Commercial pour les sites Bijourama / Lookéor et Mode in Motion.

En 5 ans d'expérience dans cette entreprise, j'ai appris à me surpassser notamment pendant la la période de Noel, à avoir une réactivité d'analyse dans les problèmes liées au commandes clients et/ou fournisseurs, à maîtriser l'intégralité de la chaîne logistque (passation de commandes fournisseurs, contrôle des réceptions et des factures, analyses des problèmes logistiques (ruptures et inventaires), trouver une solution rapide et efficace pour le client final (problème de livraison transporteur, SAV)



Mes compétences :

E commerce

Gestion des stocks

Gestion du sav

Optimisation

préparation de commandes

rangement

Service client

Inventaire

Réactivité

Logique

Rigueur