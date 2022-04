Didier LAPORTE

Manager marketing stratégique,digital et commercial.

Diplômé en sciences de gestion,droit, économie et gestion.

Titulaire du MBA marketing stratégique INM Paris MOI Paris X Nanterre.

J'opère dans l'élaboration de la stratégie marketing et commerciale fondée sur une connaissance approfondie de mon marché et des ses cibles.Afin de définir un positionnement rentable et durable en déterminant le modèle économique qui l'accompagne.

Je suis en capacité de piloter la mise en oeuvre du PMT,plan marketing et communication digitale, mesurer et démontrer ses performances.

Haute sensibilité au marketing digital et à la relation client :"esprit de service".

Actuellement chargé de missions stratégiques et de la communication institutionnelle et grand public auprès des membres du Directoire de la Sté CAFPI.( direction des études,veille,étude et prospective marketing,audit, analyse stratégique,statistiques, PMT,plan marketing, Inbound marketing, et business plan,plan com ..)

Passionné Fintech, nouvelle économie, réseaux sociaux, big data,géopolitique,marketing sportif.



Mes compétences :

Analyste crédit

Marketing opérationnel International

Mortgage broker

Private asset management

Financial advisor

Management

Services

Stratégie d'entreprise

Formation

Management Commercial

Organisation

Finances

Intelligence Économique

Communication

Marketing