Je suis Didier laurier NZIGOU, de nationalité gabonaise. En 2018 j'ai eu un Bachelor en ingénierie pétrolière à Xi'an Shiyou University . Depuis septembre 2018 , j'étudie un master en géotechnique à Xi'an Technological University en Chine . Ma recherche porte sur le recyclage du béton. Je parle Français, anglais et chinois (mandarin)





I am Didier laurier NZIGOU, of Gabonese nationality. In 2018 I had a Bachelor in Petroleum Engineering at Xi'an Shiyou University. Since September 2018, I am studying a master's degree in geotechnics at Xi'an Technological University. My research focuses on concrete recycling. I peak French, English and Chinese (Mandarin)