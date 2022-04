Didier LAYANI

Www.routages.com

ROUTAGE - FRANCE, SUISSE, BELGIQUE, ALLEMAGNE

> > NOUVEAU : formulaire gratuit en ligne pour vos demandes de routage

http://www.routages.com/formulaireroutage.html



Contact Développement, depuis 1997, est spécialisé dans la mise en place de solutions de marketing direct.



Depuis plus de 15 ans, Contact Développement accompagne les entreprises, Grands Comptes, Franchises, PMI PME, Artisans, Commerçants, dans leur réflexion et leur mise en place d’actions de marketing direct pour la conquête de nouveaux marchés, et la fidélisation de leur portefeuille clients.

Chaque média utilisé l'est de façon appropriée suivant la cible, le message, et l'effet escompté.



Nos outils : mailing postal, fichiers entreprises (achat et location), mailing fax, envoi SMS professionnels



ZOOM SUR LE MAILING POSTAL

Le mailing postal de A à Z

Géré par nos soins : impression des documents, adressage, mise sous pli, affranchissement économique, dépôt postal, vous fera gagner du temps donc de l'argent à vous et vos collaborateurs.

Fichiers B to B

Nous proposons des fichiers de professionnels et de particuliers à la location ou à l'achat. Plus de 30 critères de sélection disponibles en fonction de votre niveau de prestation (4 niveaux). Sans aucune installation de logiciel, ou d'abonnement.





N'hésitez pas à nous consulter sur



Nous serons ravis de pouvoir vous accompagner dans votre réflexion et votre développement.



A bientôt,



