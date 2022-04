Didier LE CLECH

Spécialisė depuis 1983 dans l'optimisation et division de propriété, locaux professionnels, entrepôts bâti ou non bâti. dans le rachat de PME, maison ,appartement , terrain , locaux , véhicules , ainsi que les dettes de credit immobilier .

Nous mettons tous en œuvre pour trouver des solutions efficaces , rapide et sérieuses .



Mes compétences :

Succession

ImmobIlier

Division projets

Expert aupres des tribunaux