BONJOUR,



DIDIER LE HEN, ACTUELLEMENT TECHNICIEN CONSEIL CHEZ SELLING ATTITUDE POUR LA SOCIETE TOTALGAZ.



MARCHE PETIT VRAC - EXPERTISE - RESPONSABLE MISE EN CONFORMITE DES RESERVOIRS SUR 7 DEPARTEMENTS



MES AUTRES DOMAINES DE COMPETENCE.



GRACE A L'EXPERIENCE DU TERRAIN ACQUISE LORS DE MON PARCOURS, A MA FORMATION TECHNIQUE ET COMMERCIALE.

JE SUIS APTE A CONDUIRE UNE NEGOCIATION,DEFENDRE MA PRESTATION ET A VENDRE.



MAIS EGALEMENT A PREPARER, ORGANISER DES OPERATIONS COMMERCIALES, FOIRES EXPOSITIONS, ASSURER LE SUIVI DES OPERATIONS, DES CLIENTS ET DES VENTES.



SUR LE PLAN TECHNIQUE, PREPARER, PLANIFIER, REALISER LES LES PLANS ET LES DOCUMENTS TECHNIQUES, SUIVRE LES EQUIPES DE MONTAGES, COORDONNER, VERIFIER LA QUALITE DES TRAVAUX REALISES ET CECI JUSQU'A LA RECEPTION ET L'ENCAISSEMENT DES TRAVAUX.



GERER LE SERVICE APRES VENTE, PLANIFICATION DES INTERVENTIONS, TROUVER DES SOLUTIONS.



EN CLAIR, APPORTER MON SAVOIR FAIRE, MA CAPACITE D'ADAPTATION ET MON ESPRIT D'EQUIPE A MON FUTUR EMPLOYEUR.



JE VOUS REMERCIE D'AVOIR PRIS LE TEMPS DE CONSULTER MON PROFIL ET RESTE A VOTRE ENTIERE DISPOSITION POUR VOUS RENCONTRER.



CORDIALEMENT.