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Didier LE HEN

LANGUIDIC

Election présidentielle 2022

RETROUVEZ GRATUITEMENTLe résultat de la présidentielle à Languidic dimanche 10 avril à partir de 20 heures.

En résumé

BONJOUR,

DIDIER LE HEN, ACTUELLEMENT TECHNICIEN CONSEIL CHEZ SELLING ATTITUDE POUR LA SOCIETE TOTALGAZ.

MARCHE PETIT VRAC - EXPERTISE - RESPONSABLE MISE EN CONFORMITE DES RESERVOIRS SUR 7 DEPARTEMENTS

MES AUTRES DOMAINES DE COMPETENCE.

GRACE A L'EXPERIENCE DU TERRAIN ACQUISE LORS DE MON PARCOURS, A MA FORMATION TECHNIQUE ET COMMERCIALE.
JE SUIS APTE A CONDUIRE UNE NEGOCIATION,DEFENDRE MA PRESTATION ET A VENDRE.

MAIS EGALEMENT A PREPARER, ORGANISER DES OPERATIONS COMMERCIALES, FOIRES EXPOSITIONS, ASSURER LE SUIVI DES OPERATIONS, DES CLIENTS ET DES VENTES.

SUR LE PLAN TECHNIQUE, PREPARER, PLANIFIER, REALISER LES LES PLANS ET LES DOCUMENTS TECHNIQUES, SUIVRE LES EQUIPES DE MONTAGES, COORDONNER, VERIFIER LA QUALITE DES TRAVAUX REALISES ET CECI JUSQU'A LA RECEPTION ET L'ENCAISSEMENT DES TRAVAUX.

GERER LE SERVICE APRES VENTE, PLANIFICATION DES INTERVENTIONS, TROUVER DES SOLUTIONS.

EN CLAIR, APPORTER MON SAVOIR FAIRE, MA CAPACITE D'ADAPTATION ET MON ESPRIT D'EQUIPE A MON FUTUR EMPLOYEUR.

JE VOUS REMERCIE D'AVOIR PRIS LE TEMPS DE CONSULTER MON PROFIL ET RESTE A VOTRE ENTIERE DISPOSITION POUR VOUS RENCONTRER.

CORDIALEMENT.

Entreprises

  • TWO B CONSEIL - TECHNICO COMMERCIAL- CONSEILLER ENERGIES RENOUVELABLES

    maintenant TECHNICO COMMERCIAL B TO C ITINERANT SUR DEPARTEMENTS HAUTE MARNE, MARNE, SOMME, CENTRE DE LA FRANCE, ALLIERS.
    PROSPECTION TERRAIN,REALISATION D'ETUDES, VENTE DE POMPES A CHALEUR AIR/AIR ET AIR/EAU

  • KERNITE LUBRICATION - TECHNICO-COMMERCIAL

    maintenant PROSPECTION ET DEVELOPPEMENT CLIENTELE B TO B
    DANS LE DOMAINE DE LA LUBRIFICATION & GRAISSES, PROSPECTION ET RECHERCHE DE NOUVEAUX CLIENTS,DEVELOPPEMENT CLIENTELE.

    PRISE DE CONTACTS CLIENTS, DEMONSTRATIONS,REALISATION D'ETUDES, DES DEVIS ET SUIVI COMMERCIAL, REALISATION DES VENTES.

    MISE A JOUR REGULIERE DU FICHIER CLIENT, ENREGISTREMENTS SUR LOGICIEL CRM SALES FORCES, SUIVI CLIENTELE ET SUIVI DES VENTES.

    SUIVI DES CLIENTS GRANDS COMPTES.

  • SELLING ATTITUDE POUR TOTALGAZ - TECHNICIEN CONSEIL PETIT VRAC

    maintenant MARCHE DU PETIT VRAC.
    PRISE DE RDV CLIENTELE,ENREGISTREMENT PLANIFICATION ET SUIVI DANS CRM.
    EXPERTISE ET CONTROLE DES RESERVOIRS GAZ (ENVIRONNEMENT)
    REMISE EN CONFORMITE DES CITERNES, EN LIAISON AVEC LES ENTREPRISES PARTENAIRES,
    RECHERCHE DES ENTREPRISES EN VUE DE L'ETABLISSEMENT DES DEVIS.
    REALISATION DES PLANS ET SIGNATURE DES PROTOCOLES DE MISE EN CONFORMITE,
    COORDINATION DES TRAVAUX ET SUIVI JUSQU'A LA FIN DE CEUX CI.
    RECEPTION ET CONTROLE DE LA REALISATION.
    ATTESTATION DE FIN DE TRAVAUX ET DE MISE EN CONFORMITE.
    SUR 7 DEPARTEMENTS: MORBIHAN, FINISTERE, COTES D'ARMOR, ILE ET VILAINE, MANCHE, LOIRE ATLANTIQUE, VENDEE.

  • ENERGEALIS ENERGIES RENOUVELABLES - ANIMATEUR DES VENTES

    maintenant DEMARRAGE DE L'ACTIVITE SUR LE DEPARTEMENT DU 56.
    CONCEPTION ET REALISATION STAND.
    REALISATION D'EXPOSITIONS GALERIES MARCHANDES.
    PROSPECTION TERRAIN, REALISATION D'ETUDES.

  • GROUPE CALO CONFORT / GCC ENERGIES RENOUVELABLES - TECHNICO-COMMERCIAL - RESPONSABLE DEPARTEMENT 56

    maintenant DEMARRAGE ACTIVITE SUR CE DEPARTEMENT, REALISATION DES ETUDES DE FAISABILITE, REALISATION DES VENTES, ETUDES DE FAISABILITE, TRANSMISSION DES DOSSIERS TECHNIQUES, POUR LA REALISATION DES TRAVAUX, LIAISON AVEC LE FOURNISSEUR D'ENERGIE,SUIVI DE L'EXECUTION,RECEPTION DES TRAVAUX,EXPLICATIONS DE MISE EN SERVICE ET ENCAISSEMENT DES TRAVAUX.
    SUIVI DE LA CLIENTELE.

Formations

Pas de formation renseignée