Didier LE STRAT

Depuis janvier 2014, création de Bloomoon, nom de la marque née du rapprochement de 4 sociétés aux compétences expérimentées et complémentaires :

• Ressources en Innovation

• Effinov

• Ilium

• HQI



BLOOMOON couvre ainsi l’ensemble des processus d’innovation de l’idée à sa réalisation marché :

• Créer de la valeur par l’innovation

• Apporter de nouvelles perspectives de business et proposer de nouvelles combinaisons économiques et technologiques



2010 : Création d'EFFINOV, société spécialisée dans l'accompagnement des entreprises en matière de Conseil en Management et de Financement de la Recherche. La vocation d'EFFINOV est de permettre l'amélioration de la performance R&D des entreprises.



2002 : Lancement de Grande Armée Conseil laquelle devenue en 7 ans un des acteurs majeurs sur son marché (14 M€ en 2008).



