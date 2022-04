Didier LEBLOND

-BAC Professionnel ( Lycée saint Jean)

- BAC + 3 - LICENCE L3 ( HEC PARIS)

- Mastère en siences economique

-Mastère Spécialisé HEC Droit et Management International

- Mastère Spécialisé Intelligence Marketing

- MS MGP

- tres bonne connaissance du secteur privé ( agro allimentaire , immobilier en Afrique , Asie et Europe) .

- partennaire financier de plusieur structure

-Ancien partenaire de FAGACE , SIFCA ,SOGA FIELD CO‎,LTD , EUROPE SIAM IMPORT EXPORT CO. LTD , AFRICAPLUS, AES ( Asia Expert Solutions) Dirij , EPEE ( Expert Partenaires pour l'Entreprise à l'Etranger) etc...

-Bonne pratique de l'anglais Ll'italient , le portugais et de l'informatique

_ pilotage de bateau a moteur



Mes compétences :

Homme de confiance

Planification stratégique

Economie sociale et solidaire

Homme de dialogue et de consensus Homme de défis e

Homme de loi

Marketing stratégique

Gestion de projet

Business development

Développement commercial