Didier LEBRET

Plus de 25 ans d'expertise avec les compétences suivantes :



- Administrateur de sociétés

- Direction de groupe agro-alimentaire , Management de centre de profit et conduite du changement.

- Bonne connaissance de la filière agri / agro alimentaire et industrielle en France et à l'international (Europe/ Afrique / Dom-Tom / Amérique Latine / Nouvelle Zélande/ Asie ). (de la production au négoce GMS)

- Négociation internationale

- Développement durable

- Bonne connaissance des marches Européens et des pays émergents

- Direction de filiales de production et commercialisation



Formation agronomique + DESS management général et stratégique des entreprises (ESCP-EAP).



Mes compétences :

Agroalimentaire

International

Conseil

Management

Afrique

Direction de centre de profits

Animation de formations

Agriculture durable

Négociation internationale

Séminaires d'entreprises

Conduite du changement