Didier LECHNER

Plus ancien Partenaire Expert de l'éditeur d'ERP WAVESOFT en Alsace, consacré "Meilleur Consultant Indépendant" de France en 2012, je mets mon expertise à disposition des Clients de mon Entreprise E.P.I. - Experts Progiciels & Informatique - fondée en 1990, soit désormais plus de 26 Ans...



Basé à La Wantzenau, à 20 Kms au Nord de Strasbourg, j' accompagne mes clients dans la mise en place de Solutions de Gestion adaptées et durables dans toute l'Alsace et ses départements limitrophes, et ponctuellement au niveau National.



Je m'adresse aux TPE et PME-PMI de 1 à plus de 100 utilisateurs du secteur Privé, plus particulièrement dans les domaines du Négoce, des Services et des Petites Industries, et met tout en œuvre pour leur assurer un Suivi Clientèle de Qualité, une forte réactivité et un excellent niveau de service et de compétence.



Ayant entrepris une démarche Qualité pour faire analyser le Niveau de Satisfaction de mes Clients par un Organisme indépendant (Opinion System), je suis très fier de pouvoir afficher ci-après les avis recueillis :

http://www.experts-progiciels-informatique.fr/avis-clients/



Pour en savoir davantage sur moi et ma société, je vous encourage à visiter mon site :

http://www.experts-progiciels-informatique.fr/



Mes compétences :

Gestion financière et comptable

Informatique de gestion

Logiciel CRM

Formation informatique

Enterprise Application Integration