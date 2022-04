Photographe, auteur, illustrateur et reporter.

Je travaille sur des sujets sur le long terme, par étapes pour approfondir la connaissance de l'exploration.

CAP de photographie, diplôme universitaire sur la thématique Enfance et Images, ancien psycho-pédagogue de l'Education nationale, tous ces cheminements m'ont conduit naturellement vers la pratique photographique d'auteur depuis 40 ans et la réflexion sur l'image.

Formation à l'Ecole Bertrand à Montpellier et à Clarensac (30) Image Ouverte avec Serge Gal.

J'ai développé des reportages sur les bergers d'altitude, les écrivains, les artistes pour le passage du millénaire, la création théâtrale avec plusieurs compagnies, les paysages flottants, les manadières ou de l'élevage de chevaux et de taureaux en Camargue, l'art tauromachique.

Je réfléchis avec Catou Serre, à la mise en espace de mes travaux, épousant le sens d'un espace donné.

Plusieurs publications.

Concepteur de projets culturels et artistiques avec l'Atelier N89.

Biographie bibliographie :

http://www.atelier-n89.com/cv-didier-leclerc.pdf



Mes compétences :

Auteur

Édition

Expositions

Illustrateur

Paysages

Portraits

Reportage

Théâtre