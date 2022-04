Didier LECLERCQ

Ma mission actuelle au sein de SFR est de developper et d'animer un réseau de partenaires régionaux dans la vente des offres de Relation Client et de Cloud Computing (stockage, sauvegarde, serveur à la demande).



Par cette collaboration, mon objectif est d'accompagner les clients entreprise et administration dans l'évolution de leur système d'information et dans l'intégration des dernières technologies en Relation Client.



Mes compétences :

Cloud computing

Virtualisation

Réseaux

datacenter

sécurité

Relation Client